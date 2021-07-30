На Дніпропетровщині адміністраторка заплатить великий штраф за ведення незаконного грального бізнесу

Обвинувачена приймала грошові ставки й видавала виграші клієнтам

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною адміністраторку грального закладу за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Жінку оштрафовано на 187 тис. грн, – повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 липня.

За даними слідства, протягом 29 травня–10 червня 2015 року обвинувачена, виконуючи функції адміністратора грального закладу, систематично надавала послуги зі здійснення букмекерських ставок та керування ними із виходом в мережу Інтернет із можливістю вводу та виводу грошових коштів через систему електронних платежів. Гральний заклад працював щодня з 11:00 години до 23:00 години. При цьому в той період гральний бізнес в Україні був заборонений, відповідно до законодавства.

У суді жінка підтвердила, що на той час працювала адміністратором грального закладу. Крім цього, була ще й касиром; приймала людей в букмекерській конторі; клала гроші відвідувачів на відповідну програму «Приват бет», в яку входила під своїм прізвищем; видавала виграші; за що отримувала заробітну плату, оскільки вказаний бізнес був не її. Про те, що вказана діяльність була незаконною, обвинувачена знала.

Окремо суд конфіскував у дохід держави 267 грн, п'ять моніторів Acer, п'ять мишок від комп'ютерів, п'ять клавіатур, світч чорного кольору, термопринтер і відеореєстратор, вилучених під час обшуку грального закладу.

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