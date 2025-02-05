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Американські лікарі подали до суду на Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американські лікарі подали до суду на Трампа
Лікарі Америки критично оцінили дії Трампа щодо охорони здоров’я
фото із відкритих джерел

Лікарі подали до суду щодо видалення онлайн-даних

Асоціація американських лікарів Doctors for America подала до суду на адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за видалення даних щодо охорони здоров'я з федеральних сайтів. Про це пише портал Axios з посиланням на документи позову.

«Позов поданий, щоб оскаржити доручення OPM відомствам прибрати або змінити веб-сторінки та набори даних, а також видалення CDC, FDA та HHS веб-сторінок та наборів даних. Відповідачі не змогли надати необхідне повідомлення... та їх дії довільні... і є зловживанням повноваженнями або не відповідають закону», – йдеться у статті. 

Як відповідачі вказані Управління кадрової служби (OPM), Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC), Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) та міністерство охорони здоров'я та соцслужб країни (HHS). Асоціація лікарів США вимагає повернути віддалену інформацію та заборонити відомствам надалі видаляти важливу інформацію без повідомлення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. 

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Теги: здоров'я суд США медицина Дональд Трамп лікар політика документи президент

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