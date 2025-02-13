Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи

Прокуратура виявила, що «Надра України» заплатили майже 2,8 млн грн податку за землю, якою користувалосья інша приватна компанія

У службовій недбалості Київська міська прокуратура підозрює посадовця «Надр України»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про підозру у службовій недбалості повідомили керівнику одного з управлінь ПрАТ НАК «Надра України». Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як повідомляється, прокуратурою було встановлено, що товариство отримало у власність дві будівлі у центрі Києва – на вул. Золотоворітській та Володимирській та оформило право користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані.

«Згодом «Надра України» продали ці будівлі приватному товариству. Попри це, підозрюваний з 2018 по 2022 рік складав та підписував документи на сплату земельного податку на ділянку, якою товариство вже не користувалося», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Таким чином, повідомляє пресслужба прокуратури, ПрАТ НАК «Надра України» заплатили майже 2,8 млн грн податку за землю, якою користувалосья інше приватне товариство.

У прокуратурі зазначили, що завдяки реагуванню правоохоронних органів приватне товариство, яке користувалось землею, перерахувало ПрАТ НАК «Надра України» ці 2,8 млн грн.

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. Як повідомили у прокуратурі, приватне товариство звело об’єкт без дозвільних документів, а потім намагалося оформити в оренду понад 4 тис. кв. м землі у Святошинському районі без конкурсу.

Раніше за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.