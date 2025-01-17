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Головний інженер однієї з філій «Укрзалізниці» попався на хабарі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Головний інженер однієї з філій «Укрзалізниці» попався на хабарі
Головному інженеру повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди
фото: Київська міська прокуратура

Під час отримання частини грошей у сумі $1,5 тис. головного інженера затримали

Вимагання 2000 доларів США за підключення до трансформаторної підстанції філії АТ «Укрзалізниця» - повідомлено про підозру головному інженеру філії

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному інженеру однієї з філій АТ «Укрзалізниця» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування встановило, що до головного інженера звернувся представник підприємця щодо підписання погоджувального листа на проведення робіт з підключення до трансформаторної підстанції, що розташована на території філії АТ «Укрзалізниця».

На це посадовець повідомив про можливі проблеми з підписанням листа. Однак за $2 тис. обіцяв погодити підключення, підписавши усі необхідні документи.

Головного інженера затримано під час отримання частини грошей у сумі $1,5 тис.
Головного інженера затримано під час отримання частини грошей у сумі $1,5 тис.
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Під час отримання частини грошей у сумі $1,5 тис. головного інженера затримали в порядку ст. 208 КПК. 

Нагадаємо, Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради. Зазначається, що організатор схеми на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз – переховується за кордоном.

Раніше Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України).  

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Теги: прокуратура Укрзалізниця документи розслідування корупція в Україні

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