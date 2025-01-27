Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку
Зловмисник з салону викрав близько 10 тис. грн готівкою, мобільний телефон та речі власників
фото: Національна поліція України, Facebook

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці затримали чоловіка, який у Святошинському районі обікрав авто двох підприємців. Про це повідомила поліція Києва. 

Потерпілі приїхали на ярмарок й, поки вивантажували товар, зловмисник з салону викрав близько 10 тис. грн готівкою, мобільний телефон та речі власників. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що з його автівки Ford Tranzit зникли особисті речі та гроші. За вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

У подальшому працівники поліції з’ясували, що подружжя приїхало на районний ярмарок і поки вони вивантажували товар, ненадовго залишили відчиненими водійські дверцята. Перехожий, скориставшись моментом, викрав з салону речі водія – мобільний телефон, близько 10 тис. грн готівкою та куртку.

Працівники відділу кримінальної поліції спільно з сектором кримінального аналізу встановили, що до скоєння злочину причетний неодноразово судимий 53-річний місцевий мешканець. Під час слідчих дій в останнього поліцейські вилучили викрадене майно потерпілих.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена повторно та в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили прибиральницю у викраденні комп’ютерної техніки з кабінетів, які вона обслуговувала. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Повідомляється, що жінка працювала в одній з клінінгових компаній. Вона прибирала робочі кабінети двох організацій та за півроку роботи встигла поцупити дев'ять ноутбуків, якими працівники певний час не користувались. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Так, вона спричинила столичним фірмам збитків на понад 185 тис. грн. 

Читайте також:

Теги: Київ гроші розслідування поліція чоловік майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці демонтували назви міст Москва, Мінськ і Новоросійськ
Музей війни демонтував російські й білоруські назви з Алеї міст-героїв
27 грудня, 2024, 20:01
Суд обирає запобіжний захід Доманському, 27 грудня 2024 року
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
27 грудня, 2024, 14:27
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади
Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади
29 грудня, 2024, 14:13
Більша частина затриманих втекла з поліцейського відділка
У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік
3 сiчня, 16:47
СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн
Ексдепутат Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго»
14 сiчня, 14:12
Гроші можна буде витратити на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів
Ветерани війни та УБД щоквартально отримуватимуть виплати: на що можна буде витратити кошти
17 сiчня, 06:37
фото: скріншот із violity.com
В Україні за третину мільйона продається тарілка зі Сталіним (фото)
20 сiчня, 08:05
Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом
23 сiчня, 13:45
На 19% побільшало аварій, скоєних нетверезими водіями, від початку повномасштабної
Водіння у нетверезому стані. У яких регіонах зафіксовано найбільше ДТП
24 сiчня, 10:02

Новини

У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку
У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
$7 тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 
$7 тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
27K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
25K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
16K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
12K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Новини

Російський тренер Черчесов, який насміхався над казахською мовою, залишив посаду
Сьогодні, 13:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua