МОЗ перевірив медсправи прокурорів Хмельниччини: шістьох з них зловили на обмані

На перевірку до МОЗ потрапило 78 справ, з яких 65 вже розглянуто, а 13 перебувають на розгляді

Правоохоронці відправили запит у Міністерство охорони здоров'я України щодо перевірки медекспертних справ прокурорів Хмельницької області. Як з’ясувалося, з 78 працівників прокуратур області – шестеро не визнали особами з інвалідністю. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

За інформацією МОЗ, потрапили на перевірку 78 справ, з яких 65 вже розглянуто, а 13 перебувають на розгляді.

За результати перевірки:

шістьом прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю;

три прокури отримали нове експертне рішення;

рішення медико-соціальної експертної комісії відповідає чинному законодавству по одному прокурору;

66 прокурорів мають пройти клініко-експертне обстеження в клініці Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

До речі, Олексій Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям. «Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків», – зауважив прокурор.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.