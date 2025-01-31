На Оболоні 1-2 лютого буде зупинено рух трамвая №16: що стало причиною

Зміна маршрутів пов’язана з аварійно-відновлювальними роботами на підземному пішохідному переході та підходах до нього на вул. Зої Гайдай

1 та 2 лютого в Оболонському районі Києва буде зупинено рух трамваїв № 16. Натомість працюватиме тимчасовий автобус № 16-Т, також буде збільшено кількість рухомого складу на трамвайних маршрутах №№ 11, 17 та тролейбусному маршруті № 44. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зміна маршрутів пов’язана з аварійно-відновлювальними роботами на підземному пішохідному переході та підходах до нього на вул. Зої Гайдай.

На цей час для зручності пасажирів організують тимчасовий автобус № 16-ТК від ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка за маршрутом: вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – вул. Лугова – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Куренівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Лугова – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра до ст. м. «Героїв Дніпра».

Також буде збільшено кількість рухомого складу на трамвайних маршрутах №№ 11, 17 і тролейбусному маршруті № 44.

Варто додати, шо підземний перехід на вул Зої Гайдай більше п'яти років потребував ремонтних робіт. Останніми роками безпечний підземний перехід став небезпечним: з його стелі та стін на пішоходів почали сипатися шматки бетону.

фото: Олекса Шкатов, Facebook

До ремонту перехід мав жалюгідний вигляд, хтось з дотепників навіть причепив над ним плакат з написом «Штольня Кличка».

Перед виборами до Верховної Ради одна з депутаток Київради, що хотіла пройти до парламенту, збирала тут виїзну нараду за участі голови Оболонського району та заступника Кличка Петра Пантелеєва. Тоді чиновники пообіцяли, що ремонт переходу буде, але активно розпочався він лише влітку у 2024 році.

Зараз на будмайданчику є робітники, проте якоїсь масштабної робити не спостерігається. Щоправда, вже можна бачити, що трамвайна колія підсипана новим щебенем.

Трамвайна колія над підземним переходом на вулиці Зої Гайдай фото: glavcom.ua

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фото: glavcom.ua

Нагадаємо, цими вихідними, 1 та 2 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Як повідомив «Київпастранс»., 1 лютого буде змінено маршрути автобусів №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбусів № 34. Другого лютого зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 31.

Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Кубанської України, вул. Миколи Закревського, вул. Йорданській та вул. Татарській.

Також з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».