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Заступник командира 3-ї штурмової бригади розповів, де треба шукати російських агентів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Заступник командира 3-ї штурмової бригади розповів, де треба шукати російських агентів
Жорін порадив шукати колаборантів у Верховній Раді
фото: Lb.ua

Якщо фігурантів не виходить притягнути за державну зраду, в законі про колабораціонізм «є купа положень, за якими точно вийде»

Добре, коли російські агенти отримують підозри, обшуки, арешти. Та хочеться бачити все це вчасно, тобто коли вони ще на території України. Тож правоохоронцям слід звернути увагу на фракцію у Верховній Раді. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

«У 2021 році ми запропонували проєкт закону про колабораціонізм. Щоб всі зрадники понесли відповідальність. Тоді нам говорили, що ухвалення закону неможливе, але в березні 2022 року таки проголосували за нього – змінились деякі «обставини» в країні», – написав Жорін.

За словами військового, якщо фігурантів не виходить притягнути за державну зраду, в законі про колабораціонізм «є купа положень, за якими точно вийде».

«Бо вибачень від Бойка недостатньо, це повна х***ня. Ми не забули ані про нього, ані про його колег», – запевнив заступник командира 3-ї штурмової.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни РФ проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Слідство встановило, що фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів». 

Раніше народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Також  антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.  

Напередодні повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).  

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Теги: прокурор слідство кордон колабораціонізм російські агенти

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