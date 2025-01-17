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Екскерівник Київського метрополітену втік з України: реакція правоохоронців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Екскерівник Київського метрополітену втік з України: реакція правоохоронців
фото: Національна поліція України, Facebook

Екскерівник метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні через службову недбалість 

Столична поліція розслідує факт підроблення рішення військово-лікарняної комісії (ВЛК), на підставі якого ексочільник КП «Київський метрополітен» незаконно виїхав з України. Про це повідомляє Національна поліція України. 

У Нацполіції нагадали, що екскерівник метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, через службову недбалість якого, у грудні 2023 року відбулась аварійна ситуація на синій гілці метро. Тоді, між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним.

Екскерівник Київського метрополітену втік з України: реакція правоохоронців фото 1
фото: Національна поліція України, Facebook

Слідством доведено, що посадовець не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підземки та не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі їх неспр авностей. Крім того, він мав призначити комісію для проведення спеціальних оглядів й обстежень ослаблених конструкцій Оболонсько-Теремківської лінії, однак цього не зробив.

Як наслідок, пошкоджені станції метро довелось закрити, через що, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету було завдано збитків у розмірі понад 138, 5 млн грн.

У ході подальшого досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно перетнув кордон України на підставі підробленого рішення ВЛК. Згідно із отриманими доказами, останній був знятий з військового обліку на підставі фіктивного рішення ВЛК щодо наявності в нього невиліковної хвороби. За клопотанням слідства зазначене рішення наразі скасовано Центральною військовою лікарською комісією.

Слідчі столичного главку поліції у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Підроблення документів» (ч. 3 ст. 358 КК України) провели обшук у приміщенні КП «Київський метрополітен», за результатами якого вилучили службову документацію, зокрема щодо стану йо го здоров’я та інших документів, які будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває, правоохоронці встановлюють осіб, які сприяли підозрюваному в отриманні ним фіктивних документів. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Учора «Главком» писав, що поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника комунального підприємства «Київський метрополітен», який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарські комісії (ВЛК). Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

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Теги: обшук метро слідство розслідування Facebook поліція кордон

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