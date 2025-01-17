Екскерівник Київського метрополітену втік з України: реакція правоохоронців
Екскерівник метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні через службову недбалість
Столична поліція розслідує факт підроблення рішення військово-лікарняної комісії (ВЛК), на підставі якого ексочільник КП «Київський метрополітен» незаконно виїхав з України. Про це повідомляє Національна поліція України.
У Нацполіції нагадали, що екскерівник метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, через службову недбалість якого, у грудні 2023 року відбулась аварійна ситуація на синій гілці метро. Тоді, між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним.
Слідством доведено, що посадовець не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підземки та не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі їх неспр авностей. Крім того, він мав призначити комісію для проведення спеціальних оглядів й обстежень ослаблених конструкцій Оболонсько-Теремківської лінії, однак цього не зробив.
Як наслідок, пошкоджені станції метро довелось закрити, через що, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету було завдано збитків у розмірі понад 138, 5 млн грн.
У ході подальшого досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно перетнув кордон України на підставі підробленого рішення ВЛК. Згідно із отриманими доказами, останній був знятий з військового обліку на підставі фіктивного рішення ВЛК щодо наявності в нього невиліковної хвороби. За клопотанням слідства зазначене рішення наразі скасовано Центральною військовою лікарською комісією.
Слідчі столичного главку поліції у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Підроблення документів» (ч. 3 ст. 358 КК України) провели обшук у приміщенні КП «Київський метрополітен», за результатами якого вилучили службову документацію, зокрема щодо стану йо го здоров’я та інших документів, які будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває, правоохоронці встановлюють осіб, які сприяли підозрюваному в отриманні ним фіктивних документів. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Учора «Главком» писав, що поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника комунального підприємства «Київський метрополітен», який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарські комісії (ВЛК). Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.
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