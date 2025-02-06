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Обшуки у Комарницького. Ексдепутат Київради зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Обшуки у Комарницького. Ексдепутат Київради зробив заяву
Комарницький переконаний, що обшуки – це системна атака на міську владу Києва
фото: nabu.gov.ua

Комарницький називає дії НАБУ «замовною брудною кампанією»

Ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

Комарницький підкреслює, що такий тиск безпосередньо пов’язаний з його професійною адвокатською діяльністю, і йому прикро, що «до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів».

Далі «Главком» публікує повний текст коментаря Дениса Комарницького:

«Останнім часом розгорнулася масштабна та добре спланована брудна інформаційна атака, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти моєї родини. 

Спочатку поширювали фейкові новини – класичний метод інформаційного терору. Проте замовники цієї брудної кампанії не зупинилися на медійних маніпуляціях і перейшли до прямих спроб тиску на моїх рідних та близьких. Після наклепів у ЗМІ вони вдалися до цинічних спроб морального знищення, які виходять за всі можливі межі. Це підтверджує лише одне: я і моя діяльність дійсно комусь заважають, а правда настільки незручна для певних осіб, що вони не гребують жодними методами.

До того ж все це виглядає як системна кампанія, спрямована не лише проти мене, а й на дискредитацію київської міської влади та її представників, що вкотре підтверджує замовний характер. Дестабілізація, поширення брехні, залякування – це набір методів, добре знайомих тим, хто намагається узурпувати право на вплив на громадську думку, щоб маніпулювати нею.

Вважаю за необхідне також наголосити, що тиск, який зараз чиниться, безпосередньо пов’язаний із моєю професійною діяльністю як адвоката, що захищає інтереси широкого кола клієнтів. І мені особливо прикро, що до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів. Очевидно, що моя робота викликає занепокоєння у тих, хто вважає, що закон можна вільно підлаштовувати під свої забаганки, а справедливість нічого не варта. 

Однак хочу запевнити: жодні брудні кампанії, жодні погрози чи спроби впливу на мою родину не змусять мене відмовитися від професійних принципів та правової позиції. 

З огляду на це я продовжуватиму захищати свої права та права своїх рідних всіма законними засобами, у тому числі шляхом звернення до суду для захисту честі, гідності та ділової репутації. Також закликаю правоохоронні органи та відповідні інституції звернути увагу на факти системного тиску та порушення прав людини, що мають місце в даній ситуації.

Щиро вірю, що незалежні медіа не стануть інструментом у руках тих, хто поширює маніпулятивні вигадки, і об’єктивно висвітлюватимуть ситуацію, керуючись професійними стандартами та журналістською етикою.

Правда завжди перемагає».

Нагадаємо, Денис Комарницький – юрист, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Має дві вищі освіти за спеціальностями «Історія» і «Правознавство» (диплом з відзнакою), а також науковий ступіть доктор філософії з права. Депутат Київської міської ради V – VI скликань, був співголовою фракції Блоку Черновецького.

Комарницький брав участь у розробці та реалізації таких міських проєктів, як «Карта киянина», створення контакт-центру міста Києва 1551 для контролю роботи міської влади і комунальних служб, програма муніципальних доплат для пенсіонерів, лікарів і вчителів.

Від 2006 року і до сьогодні є директором юридичної компанії.

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Теги: обшук Київ Київрада депутат НАБУ адвокат університет

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