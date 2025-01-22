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Побиття дівчинки у Білій Церкві: поліція прокоментувала версію про наркотики

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття дівчинки у Білій Церкві: поліція прокоментувала версію про наркотики
Підлітки у Білій Церкві били та знущалися з дівчинки
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На даний час у ході досудового слідства встановлюються всі мотиви чинного кримінального правопорушення

Слідство встановлює всі мотиви побиття підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві у Київській області, наразі інформація щодо спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів відсутня, але вказані факти перевіряються. Про це повідомив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу у середу, 22 січня. 

На запитання про те, чи підтвердилася версія, що причиною інциденту було те, що дівчинці нібито пропонували спробувати «траву», а та відмовилася, розповіла своїм подружкам і за це її катували, а також чи причетні наркотики до цієї ситуації, Луговий зазначив, що на даний час в органів слідства інформація щодо конкретно спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів відсутня. 

«На даний час у ході досудового слідства встановлюються всі мотиви чинного кримінального правопорушення, дійсно, перевіряються вказані факти, але на даний час в органів слідства відсутня інформація щодо конкретно спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування у рамках чинного законодавства», – сказав Луговий.

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Поліція встановила вже десятьох учасників інциденту з побиттям підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві.  

Правоохоронці спочатку розпочали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. Та згодом поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину, тепер досудове розслідування триває за фактом катування. 

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Теги: слідство наркотики Біла Церква

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