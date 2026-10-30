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Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках, який досі активно використовує російська армія
скриншот з відео

Російський екіпаж намагався уникнути атаки, змінюючи напрямок польоту

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Українські оператори безпілотників виявили повітряне судно під час рейду на логістику противника, вистежили його та атакували після посадки. Унаслідок ударів гелікоптер повністю згорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Третю штурмову бригаду.

Операцію здійснив розрахунок безпілотників-камікадзе «Хорнет» зі взводу ударних крил Skyfom Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової.

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За інформацією військових, під час виконання бойового завдання українські оператори виявили російський Мі-8 та спрямували ударний безпілотник йому напереріз.

Російський екіпаж був змушений змінювати напрямок польоту. Водночас швидкість гелікоптера перевищувала можливості українських ударних дронів, тому уразити повітряне судно безпосередньо під час руху було складно. Попри це, українські військові продовжили операцію та дочекалися моменту, коли російський гелікоптер здійснив посадку.

Саме тоді оператори застосували безпілотник «Хорнет», спрямувавши його в район паливних баків Мі-8. Після першого влучання по гелікоптеру завдали повторного удару другим дроном, щоб остаточно знищити ціль. За повідомленням Третьої штурмової бригади, внаслідок атаки російський військовий гелікоптер згорів ущент.

Знищений Мі-8 належав до багатоцільових військово-транспортних гелікоптерів, які російська армія використовує для забезпечення бойових дій.

Зокрема, такі машини залучають для перевезення особового складу, транспортування боєприпасів та інших військових вантажів, евакуації поранених, а також вогневої підтримки наземних підрозділів.

Знищення подібної техніки може ускладнювати логістичне забезпечення російських військ, оскільки гелікоптери дозволяють оперативно доставляти людей і вантажі в райони, де використання наземного транспорту обмежене або пов'язане з додатковими ризиками.

Особливістю цієї операції стало застосування ударних безпілотників проти повітряної цілі, швидкість якої перевищувала швидкість самих дронів.

Українські військові скористалися моментом посадки гелікоптера, коли він втратив перевагу у швидкості та став доступним для ураження. При цьому удар було спрямовано в район паливних баків, що дозволило завдати критичних пошкоджень повітряному судну. Повторне застосування безпілотника забезпечило остаточне ураження цілі.

У Третій штурмовій наголосили, що підрозділи безпілотних систем Третього армійського корпусу продовжують завдавати російській армії значних матеріальних втрат, знищуючи дороговартісну військову техніку. За оцінкою військових, вартість техніки противника, яку уражають українські дрони, сягає десятків мільйонів доларів.

Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках, який досі активно використовує російська армія. Залежно від модифікації він призначений для перевезення військовослужбовців, транспортування вантажів, евакуації поранених та вогневої підтримки. Гелікоптер здатний перевозити до 24 пасажирів або близько чотирьох тонн вантажу. 

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія наразі має близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34, які активно використовує для ударів керованими авіабомбами по Україні. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 43 літаки цього типу, ще сім зазнали пошкоджень. 

Теги: гелікоптер ЗСУ дрон Луганщина

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