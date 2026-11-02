Буданов приїхав на місце подій в Петропавлівській Борщагівці (відео)

У Петропавлівській Борщагівці пролунали постріли та сталися сутички

Керівник Офісу президента Кирило Буданов приїхав на місце подій на Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні відео у мережі.

У Петропавлівській Борщагівці Київської області біля будинку, де раніше перебували військовослужбовці, пролунали постріли та сталися сутички. Люди, які зібралися біля будівлі, пошкодили автобус, розбили вікна й паркан.

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Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізували до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко особисто приїхав на місце подій у Петропавлівську Борщагівку.

Зауважимо, Офіс військового омбудсмана призначив перевірку обставин інциденту з військовослужбовцями в Петропавлівській Борщагівці Київської області. До з’ясування обставин також планують залучити правоохоронні органи та Службу безпеки України.