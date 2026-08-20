Як власникам паїв захистити свої права та розірвати договір: інструкція

Найпоширенішими підставами для розірвання договору є систематична несплата або затримка орендної плати

Конфлікти між власниками земельних паїв та орендарями найчастіше виникають через невиконання договірних зобов’язань. Про це пише «Главком» із посиланням на AgroWeek.

Як повідомляє видання, розірвання договору оренди землі є цілком можливим, однак вимагає від власника суворого дотримання процесуальних норм та якісної підготовки доказової бази для захисту своїх майнових інтересів.

Найпоширенішими підставами для ініціювання цієї процедури є систематична несплата або затримка орендної плати, використання ділянки не за цільовим призначенням, а також погіршення якості ґрунту через виснаження чи забруднення. Першим кроком у вирішенні конфлікту має бути спроба досудового врегулювання: надіслання орендарю офіційної письмової вимоги про усунення порушень або пропозиції розірвати угоду за взаємною згодою.

У разі відмови орендаря співпрацювати власник паю має готувати позов до суду. Для успішного розгляду справи необхідно завчасно зібрати пакет доказів, до якого входять банківські виписки про відсутність виплат, акти перевірки стану ділянки, офіційне листування та фотоматеріали. Експерти радять залучати незалежних фахівців для проведення експертизи ґрунтів та звертатися до кваліфікованих юристів, адже документальна фіксація кожного кроку значно підвищує шанси на позитивне рішення суду.

Нагадаємо, в Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів.

У Держгеокадастрі повідомляють, що з моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,001 млн гектарів.

До слова, найактивніше землю купують на Полтавщині, Вінниччині та Київщині.

У середньому, за один гектар Івано-Франківської землі покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі за вартістю землі лідирують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина – 89, 4 тис. грн/га та Тернопільщина – 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина, де покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.