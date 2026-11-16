У Броварах дві жінки обікрали шість могил на кладовищі: яке покарання їм загрожує

Жінки викопали кущі квітів із шести могил, завантажили їх до автівки та намагалися виїхати з території цвинтаря

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру двом жінкам, які викопували квіти з могил на кладовищі у Броварах. За скоєне фігуранткам загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними слідства, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що на території місцевого кладовища помітили автомобіль із викопаними кущами квітів у салоні.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до інциденту причетні дві жительки села Княжичі віком 48 та 51 рік. Жінки викопали кущі квітів із шести могил, завантажили їх до автівки та намагалися виїхати з території цвинтаря, де їх і затримали правоохоронці.

Обох зловмисниць затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінки повикопували з могил багаторічні квітучі куші хризантем та вереску фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили жінкам про підозру за фактом наруги над могилою, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Раніше столичні правоохоронці розпочали справу за фактом наруги над могилами захисників України. 20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Також у селі Чукалівка Івано-Франківської області невідомі вчинили наругу над 20 могилами військових, похованих на Алеї Слави. Невідомі зняли прапори, розкидали квіти та свічки, а також перекинули лавиці.