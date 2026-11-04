Унаслідок атаки дрона РФ на Київщині загинула 14-річна школярка Катерина Божко

Через російську атаку у селі Хотів Обухівського району загинула школярка, її мама поранена

Під час російського обстрілу 3 листопада загинула учениця 10-го класу Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук'яненка Катерина Божко. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Про трагедію повідомили у відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради, інформує «Главком».

«Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї непоправної втрати. Обірвалося юне життя, не здійснилися мрії та сподівання… Це страшне горе для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Катерини», – йдеться у повідомленні громади.

Нагадаємо, учора стало відомо, що через російську атаку БпЛА у селі Хотів Обухівського району загинула дитина 2012 року народження, її мама – жінка 1988 року народження – постраждала.

Будинок, де жила родина дівчинки фото: ДСНС Київщини

За даними рятувальників, внаслідок влучання виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Тіло дитини виявили під завалами вогнеборці під час проведення пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, 2 листопада внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область руйнувань та пожеж зазнали об'єкти у двох районах регіону. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у Вишгородському та Броварському районах. У Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також у Броварському районі пошкоджено три приватні житлові будинки та господарську споруду.