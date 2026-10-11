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Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
Яніна Алєєва на ганку біля комори
фото: suspilne.media

Маєток, який став власністю Яніни Алєєвої, розташований на околиці Лохвиці

Киянка Яніна Алєєва викупила із комунальної власності Лохвицької громади дві будівлі, які століття тому належали до маєтку її прадіда. У майбутньому вона хоче відкрили у них культурно-туристичний центр. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Історія родини і маєтку

Маєток, який став власністю Яніни Алєєвої, розташований на околиці Лохвиці. Це комора та садиба. Остання була збудована 1905-го року та має площу приблизно 136 квадратних метрів. Про це йшлося на сторінці лоту на платформі «Prozorro Продажі».

1929-го року маєток родини забрала радянська влада. Прадіда Яніни Алєєвої – Василя Горошка – відправили у заслання у Казахстан, звідки він не повернувся.

Маєток
Маєток
фото: suspilne.media

«Моя бабуся, це донька родини, яка тут проживала, мала важке життя. Батька репресували, вислали, Голодомор – вона все це зачепила. І ця травма, що вона донька «ворога народу», що родина втратила статус. Цей маєток був як символ цієї драми», – розповіла Яніна Алєєва.

Прадід жінки був із заможної родини, вони мали землі та займалися сільським господарством і бджільництвом. Василь Горошко «класово відрізнявся» і підтримував Українську автокефальну церкву. За це його і репресували, розповіла Яніна Алєєва.

Духовенство УАПЦ на фоні будинку, 1924 рік
Духовенство УАПЦ на фоні будинку, 1924 рік
фото: suspilne.media

1991-го року, коли ухвалили закон про поновлення прав репресованих, родич жінки намагався повернути майно родини. Місцева комісія спочатку погодила це, але згодом чоловік отримав відмову.

«Це ж був красень-будинок, і йшлося про всі споруди, це і земля – усе був маєток. І повернути якомусь діду таке майно – звичайно, що ні. Виставили аргументацію, що будинок перебуває у користуванні, тому не можемо його повернути. Ось вам 80 карбованців компенсації і бувайте здорові», – пригадує жінка.

Тріщина на добудованому вході
Тріщина на добудованому вході
фото: suspilne.media

Як вдалося викупити будівлі

Будинок і комору не використовували з десяток років. І весь цей час Яніна Алєєва намагалася з'ясувати, кому належить ця частина маєтку.

«Це взагалі абсолютно класична ситуація от з подібною нерухомістю в Україні. Тому що вона колись належала колгоспам. І тому на велику кількість майна просто не було оформлено документів. Міська рада так само нічого сказати не могла, тому що у них формально немає відомостей про те, хто власник взагалі цієї будівлі», – пояснила Яніна Алєєва.

Через місцевих жителів жінка змогла знайти товариство, яке неофіційно користувалося майном. Після домовленостей із його керівництвом Яніна Алєєва подала заяву у Лохвицьку міську раду про визнання будівель безхазяйними.

Декоративна кладка із цегли на будівлі
Декоративна кладка із цегли на будівлі
фото: suspilne.media

«Після цього звернулися до суду, щоб суд за фактом безхазяйності їх передав на баланс Лохвицької міської ради, тобто щоб вони в комунальну власність перейшли», – каже Яніна Алєєва.

Із комунальної власності Лохвицької громади садибу продавали через онлайн-майданчик «Prozorro Продажі». Торги проводили за методом голландського аукціону. Це коли власник спочатку виставляє максимальну бажану ціну, а потім поступово знижує її, доки хтось із учасників не буде готовий сплатити платити такі гроші. Початкова вартість цього лоту сягала приблизно 136 тисяч гривень. Її знизили до приблизно 70 тисяч гривень.

Комора
Комора
фото: suspilne.media

«У мене не було іншого виходу, я оголосила збір коштів. Я звернулася просто до людей і сказала, що, люди, це безпрецедентна історія. Такого ніхто більше, я не знаю людей, які б таке робили. Ми будемо перші, хто це зробить», – розповіла нова власниця маєтку.

Які плани на садибу та комору у Лохвиці

За словами власниці садиби, комора збереглася краще, а будинок нині у стані, близькому до аварійного.

«Першочергове, що тут має бути зроблене, – це треба міняти дах і перекриття. Далі вікна, двері, і можна сказати, що вона уже хоч більш-менш стабілізована. Щоб це було функціональне приміщення, за моїми оцінками, це десь 1,5 мільйони приблизно. Іще і зважаючи на те, що тут ніяких комунікацій нема», – каже Яніна Алєєва.

Залучати фінансування Яніна Алєєва планує завдяки грантам. Для цього будівлі хоче передати на баланс громадської організації. У майбутньому в садибі мріє облаштувати простір, корисний для громади.

«Є якісь конкретні потреби: соціальне підприємництво, реабілітація ветеранів, позашкільне дозвілля якесь може бути. Тому я думаю, що тут має бути якийсь культурно-туристичний центр. Мені хотілося б тут показати нашу інтелігентську природу і наш такий високий побут український. Це для мене якийсь свого роду маніфест про те, що ми можемо повертати своє», – заявила власниця маєтку.

Нагадаємо, українець придбав старий будинок із господарською спорудою та приблизно 23 сотками землі всього за $1500, однак оселя й територія потребують серйозного відновлення. Головним бонусом покупки стала річка просто наприкінці городу, а на ділянці новий власник планує вирощувати ягоди та поступово облаштовувати житло. 

Крім того, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону. 

Також Анна Цешковська продала міську квартиру та купила хату в селі Кінецьпіль на Миколаївщині. Жінка облаштувалася на новому місці та навіть зорганізувала ягідний бізнес, однак моментами шкодує про переїзд. 

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Теги: земля гроші Радянська влада Полтавщина будинок майно

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