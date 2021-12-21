У «Борисполі» затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

У прикордонників на документи грузина спрацювала база даних Інтерполу

Іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту «Бориспіль» іноземця, який був у міжнародному розшуку. Про це повідомляється на сторінці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у Facebook.

Чоловік прибув рейсом із Тбілісі та під час оформлення пасажирів на документи грузина спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося «при виявленні заарештувати».

Охоронці кордону одразу затримали громадянина та сповістили Укрбюро Інтерполу у Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно у розшуку.

Як з'ясувалося, іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року за крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

Особу передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до Німеччини.

Як повідомлялося, влітку в «Борисполі» затримали громадянина Естонії, якого розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.