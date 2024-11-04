Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд

Директорка благодійної організації, запевнивши матір військовослужбовця, що допоможе придбати автомобіль для її сина, отримала завдаток у розмірі $2850

У Києві директорку благодійної організації судитимуть за шахрайство після того, як вона взяла гроші на придбання автомобіля для військовослужбовця ЗСУ, але так і не придбала його. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Директорка благодійної організації, запевнивши матір військовослужбовця, що допоможе придбати автомобіль для її сина, отримала завдаток у розмірі $2850. При цьому благодійниця надсилала фото автомобіля, який начебто збирається купити.

Проте, замість виконання обіцянки, відмовилася купувати автомобіль і використала гроші на власний розсуд.

Зловмисниця запевняла матір військовослужбовця, що потрібно ще трохи почекати через виниклі труднощі з транспортуванням автомобіля. Пізніше вона обіцяла повернути гроші, оскільки машина так і не була придбана, проте кошти не повернула.

«Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо директорки однієї з благодійних організацій за обвинуваченням у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом зловживання довірою та обману, а саме заволодінні грошима під час придбання автомобіля для військовослужбовця Збройних сил України (ч. 1, 2 ст. 190 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій $5 тис. За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.