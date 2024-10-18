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Українські військові та родини загиблих воїнів отримали сертифікати на купівлю житла

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські військові та родини загиблих воїнів отримали сертифікати на купівлю житла
Зеленський подякував усім українським захисникам і захисницям і закликав завжди пам’ятати про тих, хто віддав своє життя заради України
фото: Офіс президента

Ініціатива з отримання сертифікатів на житло була започаткувана у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Кожен наш воїн має знати: «Я захищаю Україну, і Україна захищає мене». Це фундаментальний принцип, на якому має будуватися державна політика щодо захисників і захисниць. До кожного й кожної, хто боронив і боронить Україну, хто повинен мати і достатнє забезпечення, і гідне ставлення», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський вручив 25 сертифікатів воїнам і рідним полеглих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також п’ять – представникам Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії.

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фото: Офіс президента

Ініціатива була започаткувана торік у грудні. Зеленський також подякував усім українським захисникам і захисницям і закликав завжди пам’ятати про тих, хто віддав своє життя заради України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України.

Так, Статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

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Теги: житло квартира Володимир Зеленський військові політика Україна

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