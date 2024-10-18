Румунія підняла чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника

Невідомий невеликий повітряний об'єкт зайшов у повітряний простір Румунії 17 жовтня

У четвер Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца. Про це інформує агентство Reuters.

«Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем», – йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які будуть виконувати місії з охорони повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не виявили безпілотник, а мешканцям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Нагадаємо, вночі в Києві та майже у всіх регіонах України лунала повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА.

Раніше стало відомо, що румунські військові в п'ятницю, 4 жовтня, виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні.

До слова, раніше Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.