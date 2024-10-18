Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих

Кроковець: Спочатку каже солдат, що готовий, а коли бачить перед собою ворога, то не може його застрелити

«Люди думають, що війна – це як у кіно. Потім морально не витримують»

Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець наголошує, що у війську суттєво не вистачає людей. До того ж, багато мобілізованих мають проблеми зі здоровʼям, а ті, кого «ловлять на вулицях» – є ненадійними в бою. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Можливо, один з 10, які приходять, здоровий. Ну, може, двоє, з якими можна воювати… Ті, яких ловлять, вони ненадійні. Не вистачає нам людей. Прикол в тому, що приходить нібито мотивована людина, нібито налаштована служити, але не має уявлення про війну. Люди думають, що війна – це як у кіно. Люди морально не витримують. Можливо, якби у них якийсь перекур був з тиждень, вони б були знову готові воювати. Не кожен морально готовий», – наголосив Кроковець.

Водночас військовий пригадав, що вони мають екіпаж «Барбі», на який можна покластися. «Вони молодці, їх поважаю. Їх наловили по Львову, але вони навчилися. І якщо ми з ними працюємо у парі, я завжди знаю, що він мене підстрахує», – додав командир.

Герой України підкреслює, що для нього російські військові – це мішень, і «чим більше вони його друзів убили, тим більше він їх хоче вбивати». Однак, не всі мобілізовані здатні на таке.

«Спочатку каже солдат, що готовий, а коли бачить перед собою ворога, то не може його застрелити. Добре, що поряд хтось є, хто зміг це зробити. Чому так відбувається? Думаю, проблеми у самій системі підготовки. Ще помітив: є різниця, з якого навчального центру приходять. Та навіть можуть з одного навчального центру прийти, але через те, що різні інструктори, то і підготовка буває різною. Є такі, що ніби народився військовим, а є такі, хто раніше був у армії, але дуб-дерево», – пояснив командир бойової машини.

Кроковець пригадав про свого загиблого побратима Василя Гузя, який загинув внаслідок важкого поранення у 2024 році.

«Він узагалі не служив. До великої війни працював закордоном. Але він же родом з України, в нього тут сім’я, то все кинув і повернувся. Пішов добровольцем, навчився буквально за пару тижнів. Як він добре воював!» – акцентував увагу Герой України. Він додав, що «якби кожен так воював як Гузь, Україна б вже виграла цю війну».

Нагадаємо, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим. Водночас він припускає, що частина людей, мобілізованих під час літньої кампанії, може ще перебувати у навчальних центрах.

До слова, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.