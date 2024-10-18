Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
Кроковець: Спочатку каже солдат, що готовий, а коли бачить перед собою ворога, то не може його застрелити
фото з відкритих джерел

«Люди думають, що війна – це як у кіно. Потім морально не витримують»

Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець наголошує, що у війську суттєво не вистачає людей. До того ж, багато мобілізованих мають проблеми зі здоровʼям, а ті, кого «ловлять на вулицях» – є ненадійними в бою. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Можливо, один з 10, які приходять, здоровий. Ну, може, двоє, з якими можна воювати… Ті, яких ловлять, вони ненадійні. Не вистачає нам людей. Прикол в тому, що приходить нібито мотивована людина, нібито налаштована служити, але не має уявлення про війну. Люди думають, що війна – це як у кіно. Люди морально не витримують. Можливо, якби у них якийсь перекур був з тиждень, вони б були знову готові воювати. Не кожен морально готовий», – наголосив Кроковець.

Водночас військовий пригадав, що вони мають екіпаж «Барбі», на який можна покластися. «Вони молодці, їх поважаю. Їх наловили по Львову, але вони навчилися. І якщо ми з ними працюємо у парі, я завжди знаю, що він мене підстрахує», – додав командир.

Герой України підкреслює, що для нього російські військові – це мішень, і «чим більше вони його друзів убили, тим більше він їх хоче вбивати». Однак, не всі мобілізовані здатні на таке.

«Спочатку каже солдат, що готовий, а коли бачить перед собою ворога, то не може його застрелити. Добре, що поряд хтось є, хто зміг це зробити. Чому так відбувається? Думаю, проблеми у самій системі підготовки. Ще помітив: є різниця, з якого навчального центру приходять. Та навіть можуть з одного навчального центру прийти, але через те, що різні інструктори, то і підготовка буває різною. Є такі, що ніби народився військовим, а є такі, хто раніше був у армії, але дуб-дерево», – пояснив командир бойової машини.

Кроковець пригадав про свого загиблого побратима Василя Гузя, який загинув внаслідок важкого поранення у 2024 році.

«Він узагалі не служив. До великої війни працював закордоном. Але він же родом з України, в нього тут сім’я, то все кинув і повернувся. Пішов добровольцем, навчився буквально за пару тижнів. Як він добре воював!» – акцентував увагу Герой України. Він додав, що «якби кожен так воював як Гузь, Україна б вже виграла цю війну».

Нагадаємо, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим. Водночас він припускає, що частина людей, мобілізованих під час літньої кампанії, може ще перебувати у навчальних центрах.

До слова, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Читайте також:

Теги: Барбі зброя війна машини військові Герой України солдат ворог поранення розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через втрати російські війська на Харківщині вже не здатні забезпечити стабільну оборону
Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
19 вересня, 09:26
Речник Пентагону оголосив про збільшення американської присутності на Близькому Сході
США відправляють додаткові війська на Близький Схід
23 вересня, 19:35
Загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках
Росіяни пробують оточити ЗСУ на одному з напрямків. Герой України оцінив загрозу
2 жовтня, 10:00
Зеленський розповів про підготовку до «Рамштайну»
Зеленський: На всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь
2 жовтня, 20:36
Атомники засекретили доступ до тендерної документації на час дії воєнного стану
Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН
6 жовтня, 08:30
Фото з Дніпропетровщини, де провели обшуки в обласного воєнкома, який за час воєнного стану він придбав майна на $350 тис.
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
11 жовтня, 19:07
У Росії згорів літак Ту-134
В Оренбурзькій області розвідники спалили російський літак Ту-134 (відео)
14 жовтня, 08:47
В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі
Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: з'явилися фото наслідків
15 жовтня, 08:21
ЗСУ за добу знищили 31 дрон противника
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 жовтня, 08:14

Суспільство

Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції: справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції: справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
17K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
14K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
13K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
9203
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

Новини

Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Сьогодні, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua