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США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського
Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

США і західні союзники готуються надати Україні кредитний пакет у розмірі $50 млрд за рахунок доходів із заморожених активів РФ

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення надати Україні $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський прокоментував рішення виділити Україні $20 млрд, назвавши його тим, що «справді підтримає нас».

«Частина рішення G7 про $50 млрд для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій «Групі семи», – зазначив він.

Нагадаємо, США і західні союзники готуються надати Україні кредитний пакет у розмірі $50 млрд за рахунок доходів із заморожених активів РФ. Внесок Вашингтона становитиме $20 млрд.

На саміті лідерів G7 в червні цього року Сполучені Штати запропонували ідею, щоб гарантувати, що Путін заплатить за шкоду, яку він завдав Україні, взявши на себе зобов'язання надати Україні кредити на суму $50 млрд. Білий дім зазначив, що Україна отримає необхідну їй допомогу, «не обтяжуючи американських платників податків». 

До слова, Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до $50 млрд фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

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Теги: США санкції гроші фінансування Володимир Зеленський президент

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