Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW

Українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в межах головного українського виступу в Курській області

Українські збройні сили в Курській області змогли добитись успіхів та просунутись біля Коренево. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики Інституту вивченнявійни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Фото: ISW

Нещодавно українські війська досягли успіхів на південний схід від Коренево в межах основного українського виступу в Курській області, на тлі триваючих російських атак у цьому районі 24 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані того ж дня, свідчать, що українські сили просунулися вздовж річки Снагость на північ від Дарино і, ймовірно, утримують позиції в населених пунктах Дарино та Миколаєво-Даріно (обидва на південний схід від Коренево).

Один із російських мілблогерів заявив, що російські війська просунулися в районі між Шептуківкою та Хитровкою (обидві на схід від Коренево) і досягли успіхів на захід від Толстого Лугу в напрямку Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево). Однак ISW не змогло підтвердити цю інформацію. Інші російські мілблогери стверджують, що російські війська контролюють західну частину Новоіванівки (на південний схід від Коренево), тоді як українські підрозділи діють на східній околиці цього населеного пункту.

24 жовтня українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила, що в Курській області українські війська знищили російський безпілотник ППО «Стріла-10».

Харківська область

Фото: ISW

Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, проте не досягли підтверджених успіхів. Вони продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова, поблизу Вовчанська, Стариці (на південний захід від Вовчанська) і Тихого (на схід від Вовчанська) 23 і 24 жовтня. 24 жовтня російські мілблогери повідомили, що українські сили здійснили атаку поблизу Хатища (на північний захід від Вовчанська).

Представник української бригади, яка діє на харківському напрямку, зазначив 24 жовтня, що російські війська збудували міцні фортифікаційні укріплення, зокрема «багатоярусні ями», заглиблені в землю. Він також повідомив, що російські війська вже тривалий час не проводили механізованих штурмів у цьому районі, ймовірно, готуючись до зимового періоду, який може змінити ситуацію на полі бою. Представник також зазначив, що відсутність листя зробить дії на полі бою більш помітними, що ускладнить захист територій.

Повідомляється, що в районі Хатища діють підрозділи 116-ї окремої бригади спеціального призначення Росгвардії, а поблизу Липців (на північ від Харкова) продовжують діяти частини 7-го мотострілецького полку російського 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Луганська область

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 24 жовтня. На геолокаційних знімках, опублікованих того ж дня, видно російський прапор у центрі Новосадового (на північний захід від Кремінної), що свідчить про те, що російські війська захопили цей населений пункт і прилеглі поля на схід від нього. 22 жовтня Міністерство оборони Росії повідомило про взяття Новосадового, а пізніше російські мілблогери зазначили, що в операції брали участь підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Московського військового округу). Один з мілблогерів заявив, що захоплення Новосадового дозволить російським військам розпочати нові наступальні дії на лівому березі річки Жеребець і відкинути українські сили з Невського (на північний захід від Кремінної).

Також російські мілблогери стверджували, що російські війська зміцнили свої позиції в Кругляківці (на південний схід від Куп'янська) та просунулися далі на схід від Новосадового, на захід від Кислівки (на південний схід від Куп'янська), і на південь від Макіївки (на північний захід від Кремінної). Проте ISW не отримало візуальних підтверджень цих заяв.

Російські сили продовжували атакувати позиції на північ від Куп'янська в районі Голубівки, на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової, а також на схід від Сватового біля Вишневого. Вони також активні на північний захід від Кремінної поблизу Греківки, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Катеринівки, Твердохлібового, на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Зарічного і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянки.

24 жовтня Міноборони Росії оприлюднило відео, на якому показані російські атаки на мости через річку Оскіл на захід від Куп'янська-Вузлового.

Донецька область

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська, продовжуючи наступальні операції в цьому районі 24 жовтня. Геолокаційні знімки, опубліковані в той же день, свідчать про те, що російські сили просунулися вздовж залізничної колії на південний схід від Виїмки (поблизу Сіверська). Генеральний штаб України повідомив, що 24 жовтня російські війська атакували в районі Вимки.

Зазначається, що на південь від Сіверська перебувають артилерійські підрозділи російської 85-ї окремої мотострілецької бригади (3-я загальновійськова армія, колишній 2-й корпус армії ЛНР, Південний військовий округ).

24 жовтня російські війська продовжували наступальні дії в напрямку Часового Яру, проте не досягли суттєвого просування. За інформацією, російські сили здійснювали атаки на східному фланзі Часового Яру, а також у районах на північний схід від Часового Яру біля Григорівки, а на південь — поблизу Предтечиного, Білої Гори і Ступочків 23 і 24 жовтня. Відомо, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії також продовжували діяти в околицях Часового Яру.

Фото: ISW

Українські війська нещодавно відновили свої тактичні позиції в центрі Торецька, реагуючи на триваючі російські атаки в цьому населеному пункті та його околицях 24 жовтня. Геолокаційні знімки, опубліковані 22 і 23 жовтня, продемонстрували, що українські сили діють уздовж вулиці Дзержинського в центрі Торецька, де раніше спостерігалося просування російських військ, що свідчить про відновлення втрачених позицій українськими силами в цьому районі.

Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися в південній Щербинівці (на захід від Торецька), проте ISW не знайшло візуальних підтверджень цього твердження. 23 і 24 жовтня російські війська продовжували атаки на Торецьк і в районі Нелипівки, що на південний захід від Торецька. Також повідомляється, що на Торецькому напрямку перебувають підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади (колишня 1-а окрема мотострілецька бригада ДНР) та оператори безпілотників «Русские Ястребы» з невизначеного формування.

Фото: ISW

24 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, в районі Вугледара, проте не досягли жодного підтвердженого прогресу. Російські мілблогери стверджували, що російські сили трохи просунулися на південний схід від Богоявленки (на північ від Вугледара), однак ISW не змогло знайти візуальних підтверджень цього твердження. Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Вугледара, зокрема поблизу Антонівки, Катеринівки та Костянтинівки, а також на північ від Вугледара в районі Богоявленки, на захід біля Золотої Ниви та на північний захід біля Новоукраїнки 23 і 24 жовтня. Повідомляється, що в Богоявленці працюють оператори безпілотників 36-ї окремої мотострілецької бригади (20-ї ОМС) Росії.

Нагадаємо, на Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон окупантів, один з них виявився єгиптянином. Про це повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

До слова, перший українській та єдиний на європейському континенті підземний шпиталь, який побудувала для ЗСУ компанія «Метінвест» Ахметова, наразі приймає 100 поранених на добу.

Стало відомо, що у 2025 році уряд Російської Федерації планує значно збільшити витрати на оборонні потреби. За попередніми даними, витрати на армію та інші військові структури зростуть на тлі геополітичної напруги та продовження участі у військових конфліктах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).