Президент пояснив, чому ЗСУ змушені відступати на деяких ділянках фронту

Зеленський розповів, що на деяких напрямках фронту співвідношення сил між Україною та РФ становить один до восьми

Співвідношення сил на деяких ділянках фронту становить один до восьми, тому українські військові змушені відступати з позицій. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

«Коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість людей або військ становить один до восьми, звичайно, постає вибір: залишитися, тобто загинути, або зробити кілька кроків на вищі точки й контролювати це і рятувати життя. Звичайно, відходьте хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей», – заявив Зеленський.

Ми думаємо перш за все про людей, а не про землі. Тому коли на одному з напрямків співвідноiення сил 1:8, ухвалюється рішення відходити і рятувати людські життя, - Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ pic.twitter.com/PGwPEGCWtQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових. Він додав, що Україна не може порушувати цю тему, адже через це можна втратити іншу підтримку.

До того ж прийдешня зима стане вирішальною для України та однозначно не буде легкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.