Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадує, що необов’язково чекати на дні адопції, щоб узяти тварину з притулку або прихистити з вулиці

Водіям слід бути уважними та перевіряти свої автомобілі перед запуском двигуна, щоб запобігти можливим травмам тварин, які шукають теплі місця з настанням холодів. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Ночі стають дедалі холоднішими, тому звертаю увагу водіїв на власну безпеку та безпеку тварин, які можуть ховатися під авто в пошуках тепла. Вуличні коти часто ховаються під капотами автомобілів і під арками коліс у пошуках теплих місць. Тому перед тим, як сісти за кермо, обов’язково перевірте машину: проведіть візуальний огляд, постукайте по капоту або натисніть на гудок, щоб тварина могла втекти. Огляд автомобіля не займе багато часу, однак ви зможете врятувати життя чотирилапому», – наголосив Возний.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА також нагадує, що необов’язково чекати на дні адопції, щоб узяти тварину з притулку або прихистити з вулиці. Також існують інші способи допомогти: підтримувати притулки фінансово або доєднатися до волонтерів. Більше про можливості допомогти безпритульним тваринам читайте на сайті комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

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