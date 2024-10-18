Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
фото ілюстративне

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадує, що необов’язково чекати на дні адопції, щоб узяти тварину з притулку або прихистити з вулиці

Водіям слід бути уважними та перевіряти свої автомобілі перед запуском двигуна, щоб запобігти можливим травмам тварин, які шукають теплі місця з настанням холодів. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Ночі стають дедалі холоднішими, тому звертаю увагу водіїв на власну безпеку та безпеку тварин, які можуть ховатися під авто в пошуках тепла. Вуличні коти часто ховаються під капотами автомобілів і під арками коліс у пошуках теплих місць. Тому перед тим, як сісти за кермо, обов’язково перевірте машину: проведіть візуальний огляд, постукайте по капоту або натисніть на гудок, щоб тварина могла втекти. Огляд автомобіля не займе багато часу, однак ви зможете врятувати життя чотирилапому», – наголосив Возний.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА також нагадує, що необов’язково чекати на дні адопції, щоб узяти тварину з притулку або прихистити з вулиці. Також існують інші способи допомогти: підтримувати притулки фінансово або доєднатися до волонтерів. Більше про можливості допомогти безпритульним тваринам читайте на сайті комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Раніше повідомлялося, що столичний поліцейський пес Базз виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка. Як зазначається, поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка.

Читайте також:

Теги: влада тварини Київ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній керівник Театру на Лівому Березі Стас Жирков поїхав закордон у березні 2022 року
Зірковий актор Театру на Лівому березі розказав про ставлення до режисера, який залишив Україну в перші дні війни
16 жовтня, 12:04
09.11.2023 Горлівський район Донецька область, Україна – солдат 24-ї механізованої бригади просувається вздовж старих окопів, виритих біля кладовища в Донецькій області
Фотограф Ліберов отримав французьку премію для військкорів
14 жовтня, 22:07
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
Водій після конфлікту з місця події втік
Напад на інспекторку з паркування у Києві: правоохоронці затримали водія (фото)
11 жовтня, 23:09
Затриманий перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру
Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. На Закарпатті затримано молодика
26 вересня, 11:17
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
25 вересня, 13:20
Китайський уряд може перестати робити різницю між людьми, які купують житло вперше і повторно
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
24 вересня, 04:00
Підозрюваному у скоєнні злочину загрожує до семи років позбавлення волі
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто
20 вересня, 19:18
За даними Департаменту освіти і науки, наразі 230 дітей потребують супроводу
Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання
18 вересня, 15:05

Новини

Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
У Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці» (відео)
У Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці» (відео)
Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн: що ухвалив суд
Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн: що ухвалив суд
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
54K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
27K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
16K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua