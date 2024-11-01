Столична лікарка отримала підозру у вимаганні хабаря з ветерана за встановлення інвалідності

Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити $5 тис. , поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи

Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання неправомірної вигоди

У Києві викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій $5 тис. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні та військовослужбовцю повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.

Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити $5 тис. , поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.

В ході слідства встановлено, що військовослужбовець у 2023 році самовільно залишив військову частину та наразі незаконно перебуває поза її межами. Обставини вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, будуть досліджені під час досудового розслідування.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

Як повідомлялося, керівницю першої міської лікарні ім. князя Лева Соколовську Марту звільнили з посади керівника. Напередодні в однієї із лікарок цього медзакладу було знайдено готівки на понад 2 млн грн. В управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради наголосили, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію. Також відомо, що генеральному директору Львівського Територіального медичного обʼєднання-2 Андрію Миськіву, до якого і належить ця лікарня, оголосили догану.