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Чи загрожує «тисяча Зеленського» зростанням цін в Україні: відповідь голови НБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи загрожує «тисяча Зеленського» зростанням цін в Україні: відповідь голови НБУ
Свою тисячу гривень голова НБУ планує витрати на донат ЗСУ
фото з відкритих джерел

Пишний: «Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи»

Програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в Україні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

«Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи. Ми знаємо, що над її реалізацією працює уряд. Остаточні ефекти будемо оцінювати вже отримавши остаточне рішення», – сказав він.

На думку Пишного, говорити, що ця програма матиме «якійсь відчутний, а головне небезпечний ефект, ми навряд чи можемо».  

«Решту питань, я думаю, варто переадресувати в бік уряду», – сказав Пишний.

Свою тисячу гривень голова НБУ планує витрати на донат ЗСУ. «Якщо я її отримаю, вона піде на донат», – сказав він.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, нова програма підтримки буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

Як зазначив очільник України, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

Ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. Про це розповіла в ефірі «Київ24» розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, звідки держава візьме гроші на виплати.

«Ця ідея виникла через те, що ми не розраховували, але отримали закордонну допомогу нашому бюджету. І так у нас з’явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення», – пояснила вона.

На сім'ю, за словами нардепки, це буде в середньому 5 тисяч гривень.

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Теги: гроші Володимир Зеленський Україна

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