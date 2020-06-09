Карантин серйозно вдарив по київських забудовниках: втрати вимірюються мільярдами



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Забудовника знадобиться додаткове фінансування для завершення розпочатих об'єктів

Забудовникам, щоб вийти на показники січня-лютого, може знадобитися до пів року

За три неповних місяці карантину київські забудовники недоотримали близько 4,5 млрд грн. Про це заявила директор по маркетингу багатофункціонального ЖК «Polaris Home & Plaza» Анжеліка Саакян,

За її словами, забудовники із запланованих до продажу на період з березня по травень не змогли реалізувати понад 4 тис. квартир. При цьому втрати в чистому прибутку оцінюються в розмірі близько 1,3 - 1,4 млрд грн.

«Для 25% об'єктів, фінансування яких ведеться в основному за рахунок коштів покупців, непродані за час карантину квартири і, як наслідок, недоотримані кошти для подальшого розвитку проєкту, - можуть стати складною проблемою, що важко вирішити без сторонньої фінансової допомоги. При цьому тільки у 17-20% проектів, переважно нових форматів і реалізованих 2-3 девелоперами, існує фінансовий запас, який дозволить в період до 12 місяців будувати без залучення коштів інвесторів. Саме на такі об'єкти зараз орієнтуються, як покупці, так і інші забудовники», - сказала експерт.

Вона зазначила, що в залежності від формату житла за останні 2-3 тижні рівень продажів на первинному ринку Києва, в порівнянні з березнем - початком травня, дещо зріс. Так в об'єктах економ-класу кількість проданих квартир збільшилася в середньому на 2%, в будинках бізнес- і преміум-класу зростання продажів зафіксоване на позначці близько 4%, а в об'єктах нових форматів - трохи більше 6%. Також у другій половині травня, в порівнянні з квітнем, кількість звернень до відділів продажів збільшилася в середньому на 15-20%, що свідчить про значну активізацію покупців.

«Але разом з тим забудовникам, щоб вийти на показники січня-лютого, може знадобитися мінімум від 4 до 6 місяців - об'єкти нових форматів, а максимум - понад року - об'єкти економ-класу», - розповіла Саакян.

За її словами, у лютому 2020 року понад 70% купівельного попиту було сконцентровано на об'єктах нових форматів, таких як багатофункціональні житлові комплекси, місто в місті і форматі live-work-play. За час карантину рівень попиту на такі об'єкти збільшився до 80%. «У найближчі 2-3 місяці саме на такі об'єкти можливий істотний купівельний попит: мінімум 7-8% щомісяця, що дозволить вже до осені повернутися до показників продажів лютого », - вважає Саакян.

На її думку, важливим для виходу первинного ринку з кризи, викликаного пандемією, може стати ряд економічний заходів, спрямованих на пожвавлення економіки, підвищення добробуту громадян, а також політична стабільність в країні.

«Первинний ринок житла залежить не тільки від купівельної спроможності наших громадян, але і від можливості залучити додаткове фінансування для завершення розпочатих об'єктів. У цьому питанні держава може стати головним рушієм подальшого розвитку галузі, надавши можливість забудовникам отримати короткострокові кредити під 3-5% річних. Уже зараз це питання рефінансування будівництв обговорюється на найвищому рівні. Але разом з тим всі прекрасно розуміють, що покупка квартири можлива за умови зростаючих доходів і прогнозованості економіки. Найближчі 2-3 місяці будуть дуже важливі, як для розвитку ринку первинної нерухомості, так і для країни в цілому», - підсумувала Саакян.

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