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Хороший урожай, експорт стоїть, а продукти дорожчають. Мінагро знайшло пояснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хороший урожай, експорт стоїть, а продукти дорожчають. Мінагро знайшло пояснення
Мінагрополітики постійно відстежує і аналізує результати моніторингу цін
фото: glavcom.ua

Висоцький зазначив, що Держстат здійснює щотижневий моніторинг цін на базові харчові продукти

Міністерство аграрної політики не фіксує жодного спекулятивного впливу на цінову ситуацію на ринку продовольства, вартість харчів зростає лише з об’єктивних причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що Держстат здійснює щотижневий моніторинг цін на базові харчові продукти. Мінагрополітики постійно відстежує і аналізує його результати.

«Моніторинг не підтверджує жодних аномальних, «спекулятивних», ситуацій з різким подорожчанням того або іншого виду продукції, окрім змін, спричинених об’єктивними чинниками – у тому числі, проблемами з логістикою. Цей компонент потенційно веде до здорожчання харчів у середньому на 2,5%. Інші фактори – як-от, сезонний, наслідки подорожчання пального тощо, – також можуть впливати на цінову ситуацію. Але зараз ці впливи незначні, аномальних накруток немає», – запевнив міністр.

За словами Висоцького, немає потреби в якихось додаткових заходах регулювання чи впливу на цінову ситуацію з боку держави та державних органів, зокрема Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, що Україні не потрібно створювати великий державний запас продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, воєнний досвід показав, що країна може забезпечувати себе продовольством без масштабного резерву.

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Теги: продукти Мінагрополітики Тарас Висоцький ціни

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