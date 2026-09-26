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Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 83.0 %
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Станом на ранок у столиці зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 26 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 26 вересня 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дніпровському районі – 16 AQI, В Оболонському районі зафіксовано найвищий, добрий рівень забруднення повітря – 38 AQI.

Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 26 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 26 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, вночі 26 вересня у Києві пролунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги. Про перебування реактивного безпілотника безпосередньо над містом попередили в Повітряних силах, закликавши мешканців не залишати укриттів.

У Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника зайнялася офісна будівля, на іншій локації цього ж району уламки збитого БпЛА впали на відкритій території. Також відомо про влучання БпЛА між 5-поверховим житоловим будинок та закладом торгівлі. 

Напередодні ввечері в Оболонському районі Києва зафіксовано падіння безпілотника на двоповерхову будівлю, яка, за попередньою інформацією, є дошкільним закладом. Після падіння виникла пожежа.

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Теги: Київ повітря

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