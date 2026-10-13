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В Україні подорожчали морква та буряк

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні подорожчали морква та буряк
Морква та буряк подорожчали на українському ринку
фото з відкритих джерел

Подорожчання моркви відбулося на тлі загального зростання цін на основні овочі

За останній тиждень в Україні зафіксовано зростання оптових цін на моркву та буряк. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Вартість моркви зросла в середньому на одну гривню – тепер за кілограм просять від 13 до 16 грн проти попередніх 12-15 грн.

Схожа динаміка спостерігається і на ринку столового буряка. Цінові показники за тиждень піднялися з 13-15 грн до позначки 14-16 грн/кг. Тим часом ціни на картоплю поки зберігають відносну стабільність у діапазоні від 10 до 16 грн.

Фахівці зазначають, що подорожчання коренеплодів відбувається на тлі загальної тенденції зростання цін на овочевому ринку із настанням осені, що також торкнулося часнику, тепличних огірків та помідорів. Здешевлення зафіксували лише у сегменті пекінської капусти (38-45 грн/кг) та яблук через збільшення пропозиції від продавців.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу. 

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.

Теги: продукти ціни овочі буряк

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