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Станцію метро «Дорогожичі» закрито через прорив водогону (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Станцію метро «Дорогожичі» закрито через прорив водогону (відео)
Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», обмежено в обох напрямках
фото cкріншот

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», обмежено в обох напрямках

Біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», обмежено в обох напрямках. Проводяться роботи з відкачування води.

Як повідомляє «Київводоканал», аварійна бригада вже локалізувала витік водопровідної мережі діаметром 500 мм, що стався на вулиці Юрія Іллєнка поруч зі станцією метро «Дорогожичі» у Шевченківському районі. На місці продовжує працювати ремонтна бригада для усунення аварійного пошкодження.

Раніше 9 вересня, у Шевченківському районі Києва прорвало трубу. Внаслідок цього вулиця Бульварно-Кудрявська місцями перетворилась на справжню річку. Фахівці вже локалізували пошкодження водопровідної мережі.

Нагадаємо, у червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.

Нагадаємо, 6 жовтня, столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.  Гідрослужби «Київавтодору»  усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

У столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанції вчора 6 жовтня в столиці випало – 30,6 м м опадів, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

Теги: Київводоканал вода метро

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