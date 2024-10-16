«Охматдит» визначив підрядника на проведення протиаварійних робіт у лікарні

Компанія проведе роботи за 7,5 млн гривень

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» у середу, 16 жовтня, підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару влітку. Про це йдеться у соцмережах «Охматдиту».

«Процедуру закупівлі провели в електронній системі Prozorro – переможцем обрано ТОВ «Юніт девелопмент». Компанія проведе роботи за 7,5 млн гривень, хоча лікарня виставила межу у 9,5 млн грн», – йдеться у повідомленні. Платником закупівлі буде благодійний фонд «Таблеточки».

В лікарні нагадали, що пошкоджений корпус і далі використовується для надання медичної допомоги дітям, тому виконати комплекс робіт, які забезпечать умови для його функціонування в зимовий період, є першочерговим завданням.

Відповідно до інформації YouControl засновником та представником ТОВ «Юніт девелопмент» є Іван Щебетун, якому належить 100% компанії. ТОВ зареєстрована в Києві з 2020 року, має статутний капітал 50 тис грн та спеціалізується на організації будівництва та будівництві будівель, а також суміжних видах діяльності.

У 2024 році ТОВ отримала контракти з центром Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України та управлінням освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області.

Прикметно, що раніше повідомлялося про те, що відновлення лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок удару РФ в липні, в цьому році вже не відбудеться. Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії. Про це розповів медичний директор «Охматдиту» Сергій Чернишук.

До відома, дитяча лікарня «Охматдит» 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн. До 15 листопада мають виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, 8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

Згодом «Благодійний фонд «Охматдит» провів скандальний тендер на ремонт корпусу лікарні. Його переможцем стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника. Згодом тендер на відбудову «Охматдитц» скасували.