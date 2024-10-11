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Варто підготувати парасольки та теплий одяг: у Києві очікується значне зниженням температури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Варто підготувати парасольки та теплий одяг: у Києві очікується значне зниженням температури
фото: glavcom.ua

У Києві вночі та вдень 12-14°

На вихідні Київ та область накриють рясні дощі. Вони триватимуть і вдень, хоча вже в помірній кількості Про це інформує «Укргідрометцентр».

Температура повітря відчутно знизиться, північно-західний вітер, 5-10 м/с. По області прогнозують вночі 9-14°, вдень 11-16°; у Києві вночі та вдень 12-14°.

За прогнозами синоптиків, вночі 12 жовтня у столиці очікується значний дощ (І рівень небезпеки, жовтий).

Як свідчить графік прогнозу, на початку нового робочого тижня температура повітря знизиться: вночі очікується 5-7°, а вдень – близько 10°.

Варто підготувати парасольки та теплий одяг: у Києві очікується значне зниженням температури фото 1

 Водіям варто бути обережними на дорогах через мокре асфальтне покриття. Підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Про це інформує комунальна корпорація.

Зокрема, гідрослужби «Київавтодору» завчасно здійснюватимуть моніторинг стану вулиць у місцях можливого підтоплення. Загалом 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів готова ліквідовувати наслідки негоди.

Нагадаємо, сьогодні зранку Київ накрив густий туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Теги: вихідні Укргідрометцентр Київавтодор повітря вітер

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