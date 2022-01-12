Під Києвом УАЗ врізався в легковик, є жертва (фото)

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини смертельної ДТП

11 січня між селами Богданівка та Шевченкове у Броварському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

ДТП сталась близько 13:50.

47-річний водій автомобіля УАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Volkswagen Bora під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок автопригоди пасажир УАЗ від отриманих травм загинув.

На місці аварії працювали працівники слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Як повідомлялося, 11 січня в селі Мирне Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Passat та КамАЗа. Внаслідок зіткнення водій Volkswagen з Переяслава від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

11 січня на трасі Київ–Одеса неподалік селища Саливонки відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажівкою Mercedes Benz Axor.