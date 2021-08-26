П’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро (відео)
Пасажири метро не робили зауважень підліткам за їхню поведінку
У Києві двоє п’яних підлітків розмалювали двері вагона метро. Відео нахабної витівки неповнолітніх хлопців оприлюднив «Київ оперативний».
У руках у хлопців була пляшка пива у пластику.
Слід зазначити, що інші пасажири підземки робили вигляд, що не помічають хуліганства. Зауважень хлопцям ніхто не робив.
Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.
Раніше в соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.
Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.