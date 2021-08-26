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    П’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро (відео)

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    Підлітки хуліганили у напівпорожньому вагоні метро - П’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро (відео)
    Підлітки хуліганили у напівпорожньому вагоні метро
    Фото: скріншот із відео

    Пасажири метро не робили зауважень підліткам за їхню поведінку

    У Києві двоє п’яних підлітків розмалювали двері вагона метро. Відео нахабної витівки неповнолітніх хлопців оприлюднив «Київ оперативний».

    У руках у хлопців була пляшка пива у пластику.

    Слід зазначити, що інші пасажири підземки робили вигляд, що не помічають хуліганства. Зауважень хлопцям ніхто не робив.

    Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

    Раніше в соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

    Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.

    Теги: Київ метро діти вандалізм алкогольне сп'яніння
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    П’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро (відео)