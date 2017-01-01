П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину

Постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано

На вулиці Кустанайській у Києві (Голосіївський район) нетверезий водій за кермом «Шкоди» наїхав на трирічну дитину. Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано. [GALLERY_BLOCK] «У водія явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. На місце