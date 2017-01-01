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    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину

    Постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано
    На вулиці Кустанайській у Києві (Голосіївський район) нетверезий водій за кермом «Шкоди» наїхав на трирічну дитину. Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано. [GALLERY_BLOCK] «У водія явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. На місце
    • Сьогодні, 14:54
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    Постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано

    На вулиці Кустанайській у Києві (Голосіївський район) нетверезий водій за кермом «Шкоди» наїхав на трирічну дитину.

    Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано.

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    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
    П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину

    «У водія явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. На місце виїхала опергрупа», - вказано у повідомленні.

    Відповідно до оприлюднених фото, автівка також протаранила МАФ, в якому знаходився магазин

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