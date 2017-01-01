П’яний киянин за кермом «Шкоди» переїхав трирічну дитину
- Сьогодні, 14:54
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Постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано
На вулиці Кустанайській у Києві (Голосіївський район) нетверезий водій за кермом «Шкоди» наїхав на трирічну дитину.
Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, постраждалу дівчинку із численими травмами було терміново госпіталізовано.
«У водія явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. На місце виїхала опергрупа», - вказано у повідомленні.
Відповідно до оприлюднених фото, автівка також протаранила МАФ, в якому знаходився магазин