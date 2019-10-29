Радіація у столичній обсерваторії: виявлено два джерела випромінювання



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Фахівці запевняють, що для навколишнього середовища загрози немає

Підвищення природного радіаційного фону у одній із будівель Центральної геофізичної обсерваторії на проспекті Науки, 39 не пов’язано з експлуатацією дослідницького ядерного реактора, що знаходиться на території Інституту ядерних досліджень НАН України, а будь-яка інформація щодо цього є неправдивою. Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

За попередніми даними, джерелом випромінювання радіації в обсерваторії є джерело іонізуючого випромінювання, що знаходиться в конструкції будівлі, збудованої ще у 1987 році.

«Рівень випромінювання в приміщенні, де виявлено джерело, становить 500 - 600 мкЗв/годину, у сусідній з даним приміщенням кімнаті - 100 - 170 мкЗв/годину. Допустима норма згідно з контрольними рівнями СЕС Києва - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для будівель, введених в експлуатацію до 1992 року, в яких можуть перебувати люди», - зазначили у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, під час обстеження прилеглих територій фахівці виявили ще одне джерело іонізуючого випромінювання. За попередніми даними рівень його випромінювання становить 480 мкЗв/годину.

Для навколишнього середовища загрози немає.

Наразі на місці продовжують працювати фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України та Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, під час перевірки замірів радіаційного фону було виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі геофізичної обсерваторії ДСНС.

29 жовтня ЗМІ повідомили, що у лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм. Їх повезуть на дослідження на держпідприємство «Родон».