Рятувальники знайшли джерело випромінювання радіації у столичній лабораторії



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Капсули забрали на держпідприємство «Родон» Фото: ТСН

У лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм

Сьогодні, 29 жовтня, у будівлі геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій України виявлено джерело радіаційного випромінювання.

Як передає ТСН, у лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм. Їх повезуть на дослідження на держпідприємство «Родон».

Зазначимо, що інститут досліджень, де справді є ядерний реактор, розташований на тій самій вулиці, але майже за кілометр від місця, де небезпеку виявили нині.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, під час перевірки замірів радіаційного фону було виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі геофізичної обсерваторії ДСНС.

Підвищений рівень радіаційного випромінювання було виявлено в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України, яка розташована за адресою м. Київ проспект Науки, 39.

Зазначалося, що перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Загрози персоналу об’єкту та навколишньому середовищу немає.