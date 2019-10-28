У столичній обсерваторії ДСНС виявили перевищення радіаційного фону



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Перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає Фото ілюстративне

Загрози персоналу об’єкту та навколишньому середовищу немає, запевняють у ДСНС

У понеділок час перевірки замірів радіаційного фону виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій України.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України, яка розташована за адресою м. Київ проспект Науки, 39.

«28 жовтня 2019 року о 13:20 в ході проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії. Перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Загрози персоналу об’єкту та навколишньому середовищу немає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.

Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.