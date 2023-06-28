Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ
Марина Хонда: «Не дай боже, у будинок прилетить. Кількість людей, яка подумає про вас, буде мінімальною»
Київ почне впроваджувати систему ізраїльської системи стресостійкості. Новий проєкт включатиме співпрацю з ОСББ для того, щоб кияни могли допомогти одне одному, якщо в їх дім влучить ворожий снаряд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.
«Наприклад, трапився «приліт» у будинок: хто кому має допомогти? Не знаю як ви, але я з усіма своїми сусідами на поверсі не знайома, не кажучи вже про під’їзд. Думаю, інші люди так само не знають. І якщо, не дай боже, щось у будинок прилетить, кількість людей, яка про вас подумає, що ви є у квартирі, буде мінімальною», – зазначила Хонда.
Новий проєкт включає співпрацю з ОСББ, аби люди, які мешкають в одному будинку, розуміли алгоритми допомоги одне одному. Така система діє в Ізраїлі. Хонда наголосила, що сьогодні ніхто в Україні не знає, як довго ще триватиме війна, а обстріли кияни переживають і вдень, і вночі. До того ж у столиці нині мешкає понад три мільйони людей. За її словами, ізраїльська система вже довела свою результативність.
«Ми перші в Україні, хто почав впроваджувати систему ізраїльської системи стресостійкості і зараз всі регіони підтягуватимуться, робитимуть за нашим прикладом. Надіюся, ця робота буде відображена у законодавстві, нормативних актах», – розповіла посадовиця.
Нагадаємо, що в Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.
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