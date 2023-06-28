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Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ
Новий проєкт включає співпрацю з ОСББ, аби люди, які мешкають в одному будинку, розуміли алгоритми допомоги одне одному
фото з відкритих джерел

Марина Хонда: «Не дай боже, у будинок прилетить. Кількість людей, яка подумає про вас, буде мінімальною»

Київ почне впроваджувати систему ізраїльської системи стресостійкості. Новий проєкт включатиме співпрацю з ОСББ для того, щоб кияни могли допомогти одне одному, якщо в їх дім влучить ворожий снаряд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Наприклад, трапився «приліт» у будинок: хто кому має допомогти? Не знаю як ви, але я з усіма своїми сусідами на поверсі не знайома, не кажучи вже про під’їзд. Думаю, інші люди так само не знають. І якщо, не дай боже, щось у будинок прилетить, кількість людей, яка про вас подумає, що ви є у квартирі, буде мінімальною», – зазначила Хонда.

Новий проєкт включає співпрацю з ОСББ, аби люди, які мешкають в одному будинку, розуміли алгоритми допомоги одне одному. Така система діє в Ізраїлі. Хонда наголосила, що сьогодні ніхто в Україні не знає, як довго ще триватиме війна, а обстріли кияни переживають і вдень, і вночі. До того ж у столиці нині мешкає понад три мільйони людей. За її словами, ізраїльська система вже довела свою результативність.

«Ми перші в Україні, хто почав впроваджувати систему ізраїльської системи стресостійкості і зараз всі регіони підтягуватимуться, робитимуть за нашим прикладом. Надіюся, ця робота буде відображена у законодавстві, нормативних актах», – розповіла посадовиця.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА. 

Нагадаємо, що в  Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

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Теги: Київ війна КМДА кияни Марина Хонда

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