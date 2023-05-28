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Агресор збочено відзначив День Києва: посли ЄС та Британії відреагували на нічну атаку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Агресор збочено відзначив День Києва: посли ЄС та Британії відреагували на нічну атаку РФ
Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж в інші дні
фото: hromadske.ua

Мелінда Сіммонс написала, що агресор зробив «жорстокий подарунок» місту

Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку дронів РФ по Києву у День міста. Своїми враженнями від пережитої ночі посли поділилися у соцмережах.

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час «нормальних» повітряних атак.

«Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста», – написав посол.

Також посол Великої Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор зробив «жорстокий подарунок» місту. «Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці й відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально», – зауважила Сіммонс.

Також секретар РНБО Олексій Данілов назвав масовану атаку РФ «Шахедами» по території України – демонстрацією тупості та впертості. 

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.

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Теги: Київ Велика Британія безпілотник

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