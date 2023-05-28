Агресор збочено відзначив День Києва: посли ЄС та Британії відреагували на нічну атаку РФ
Мелінда Сіммонс написала, що агресор зробив «жорстокий подарунок» місту
Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку дронів РФ по Києву у День міста. Своїми враженнями від пережитої ночі посли поділилися у соцмережах.
Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час «нормальних» повітряних атак.
«Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста», – написав посол.
Також посол Великої Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор зробив «жорстокий подарунок» місту. «Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці й відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально», – зауважила Сіммонс.
Також секретар РНБО Олексій Данілов назвав масовану атаку РФ «Шахедами» по території України – демонстрацією тупості та впертості.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.
Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.
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