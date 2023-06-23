Передача іранських дронів РФ: Україна та союзники закликали ООН до розслідування

Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН

Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів Російській Федерації. Про це заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд на брифінг.

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«Дії Росії та Ірану порушують резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було», – заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу.

За її словами, вказані п'ять країн «належним чином повідомили про ці порушення в ООН» і надали організації додаткову інформацію.

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«Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення», – наголосила Томас-Грінфілд. Постпред США додала, що резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Як повідомлялося, органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах.