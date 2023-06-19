Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка
Окупанти передислоковуються для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків
фото ілюстративне

РФ вважає, що контрнаступ ЗСУ через Дніпро тепер менш імовірний після обвалу Каховської дамби

Впродовж останніх десяти днів Росія, з високою ймовірністю, почала передислокацію елементів свого Дніпровського угрупування військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ) і морської піхоти», – йдеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, що передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської дамби та викликаної в результаті повені.

РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка фото 1

Раніше аналітики ISW повідомляли, що руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ.

До слова, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Теги: британська розвідка війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники продовжують вести наступ на фронті
Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка
Вчора, 10:26
До Бердянська РФ перекинула п'ять Ка-52
Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка
17 червня, 10:20
Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА)
ЗСУ ліквідували важливого російського генерала. Британська розвідка повідомила деталі
16 червня, 08:50

Події в Україні

У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка
РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині: названо втрати
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині: названо втрати
ЗСУ женуть окупантів на одному із напрямків фронту: свіжі карти боїв
ЗСУ женуть окупантів на одному із напрямків фронту: свіжі карти боїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
45K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
19K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
14K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
7659
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту