РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка

РФ вважає, що контрнаступ ЗСУ через Дніпро тепер менш імовірний після обвалу Каховської дамби

Впродовж останніх десяти днів Росія, з високою ймовірністю, почала передислокацію елементів свого Дніпровського угрупування військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ) і морської піхоти», – йдеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, що передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської дамби та викликаної в результаті повені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше аналітики ISW повідомляли, що руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ.

До слова, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.