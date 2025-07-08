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Ранкова стрілянина на Троєщині: поліція встановила особу загиблого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ранкова стрілянина на Троєщині: поліція встановила особу загиблого
Від отриманого вогнепального поранення потерпілий чоловік загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці продовжують працювати на місці події

Сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. Поліція вже встановила особу загиблого – це 48-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

За скоєння умисного вбивства передбачене покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомив журналістам знайомий убитого на ім'я Віктор, йому не відомо що могло стати причиною чи мотивом до скоєння такого злочину. Він приблизно 5 років був знайомий із загиблим Олександром, який мав невеликий бізнес – шиномонтаж. Коли захворіла донька Віктора, той профінансував дороговартісне лікування. 

«Десь хвилин за 30 до цієї трагедії, Юля, донька моя, говорила з ним. Все нормально, відповів він їй, сказав, що їде на роботу», – розповів знайомив вбитого бізнесмена. 

За словами знайомого, на тілі вбитого залишилися золоті прикраси та пачка грошей, вбивця їх не взяв. 

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Нагадаємо, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Теги: Київ вбивство

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