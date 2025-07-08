Ранкова стрілянина на Троєщині: поліція встановила особу загиблого

Правоохоронці продовжують працювати на місці події

Сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. Поліція вже встановила особу загиблого – це 48-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

За скоєння умисного вбивства передбачене покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомив журналістам знайомий убитого на ім'я Віктор, йому не відомо що могло стати причиною чи мотивом до скоєння такого злочину. Він приблизно 5 років був знайомий із загиблим Олександром, який мав невеликий бізнес – шиномонтаж. Коли захворіла донька Віктора, той профінансував дороговартісне лікування.

«Десь хвилин за 30 до цієї трагедії, Юля, донька моя, говорила з ним. Все нормально, відповів він їй, сказав, що їде на роботу», – розповів знайомив вбитого бізнесмена.

За словами знайомого, на тілі вбитого залишилися золоті прикраси та пачка грошей, вбивця їх не взяв.

Підписуйтеся на Telegram «Главкома»

Нагадаємо, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.