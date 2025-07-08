У Деснянському районі вбито чоловіка у власному авто. Поліція шукає стрілка

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку

Поліція Києва встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи», – повідомили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, жителька Києва замовила ліквідацію правоохоронця за посередництва двох засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання у Ладижинській колонії. За гроші в’язні погодилися знайти виконавця вбивства.