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У Деснянському районі вбито чоловіка у власному авто. Поліція шукає стрілка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі вбито чоловіка у власному авто. Поліція шукає стрілка
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи
фото: Поліція Києва/Telegram

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку

Поліція Києва встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні, 8 липня, близько 7 ранку.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи», – повідомили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, жителька Києва замовила ліквідацію правоохоронця за посередництва двох засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання у Ладижинській колонії. За гроші в’язні погодилися знайти виконавця вбивства.

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Теги: поліція Київ вбивство

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