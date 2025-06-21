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Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:03 оголошено повітряну тривогу. У столиці існувала загроза балістики. О 23:33 було оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: Київ укриття тривога

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