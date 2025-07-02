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У столичному сквері викрадено дерева, висаджені на честь загиблих журналістів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичному сквері викрадено дерева, висаджені на честь загиблих журналістів
Комунальники звернулись до правоохоронців через крадіжку дерев
фото: КП УЗН Подільського району/Facebook

Загалом у сквері було висаджено 30 сакур і 40 яблунь на честь загиблих журналістів

У київському сквері, де висадили дерева на честь загиблих українських медійників, викрали дві сакури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву зеленбудівців Подільського району.

«Ці дерева є символом пам’яті про тих, хто віддав життя, показуючи світові правду про війну в Україні. Крадіжка дерев – це зневага до пам'яті та нашої спільної праці», – йдеться в повідомленні.

Комунальники вже звернулись до правоохоронців через крадіжку дерев. Загалом у сквері висаджено 30 сакур і 40 яблунь на честь загиблих журналістів.

Нагадаємо, користувачі застосунку «Київ Цифровий» взяли участь у голосуванні щодо присвоєння нових назв трьом скверам у Подільському районі столиці. Загальна кількість учасників опитувань варіювалася від 12 706 до 14 835 користувачів застосунку «Київ Цифровий»

Раніше повідомлялося, що у столичному парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича починає квітнути лавандове поле. Поле висаджене у 2022 році. Загальна площа композиції близько 450 квадратних метрів та налічує понад 2 тис. кущів. Киян запрошують помилуватися цією красою та зробити гарні фото.

 

 

Теги: Київ парк благоустрій журналіст поліція вандалізм

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