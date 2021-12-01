Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)

На Хрещатику де зібралися сотні правоохоронців

Поліція встановила металодетектори та проводить поверхневий огляд

У центрі Києва, де сьогодні запланована мирна акція протесту, збираються активісти та сотні силовиків. Як повідомив у Facebook заступник голови «Демсокири» Владислав Гребельник, поліція встановила металодетектори та проводить поверхневий огляд.

Також паблік «Клуб корінного киянина» опублікував фото з Хрещатику, де вже перебувають сотні правоохоронців.

Зокрема, силовики знаходяться у метро.

Раніше поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.