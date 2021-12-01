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    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)

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    На Хрещатику де зібралися сотні правоохоронців - Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    На Хрещатику де зібралися сотні правоохоронців
    фото: kiev.klab / Facebook

    Поліція встановила металодетектори та проводить поверхневий огляд

    У центрі Києва, де сьогодні запланована мирна акція протесту, збираються активісти та сотні силовиків. Як повідомив у Facebook заступник голови «Демсокири» Владислав Гребельник, поліція встановила металодетектори та проводить поверхневий огляд.

    Також паблік «Клуб корінного киянина» опублікував фото з Хрещатику, де вже перебувають сотні правоохоронців.

    Зокрема, силовики знаходяться у метро.

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    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)
    фото: kiev.klab, v.hrebelnyk / Facebook

    Раніше поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва.

    Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

    Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

    Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

    1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

    Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

    26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

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    Теги: Національна поліція України Київ акція протест переворот активісти протести у Києві
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    Металодетектори та сотні силовиків: що зараз відбувається у центрі Києва (фото)